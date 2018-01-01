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شاب يقتل والده بعد صلاة الفجر في السعودية

منذ 37 دقيقة
شاب يقتل والده بعد صلاة الفجر في السعودية

شاب يقتل والده بعد صلاة الفجر في السعودية

كتب: وكالات

أقدم شاب على قتل والده السبعيني رميًا بالرصاص، بعد صلاة فجر الثلاثاء، بمنطقة القصيم التابعة لمحافظة الشماسية في المملكة العربية السعودية.

وألقت أجهزة الأمن السعودي القبض على الجاني ،الذي تبين أن لديه سوابق جرمية، وباشرت تحقيقاتها للوقوف على أسباب وحيثيات الجريمة، بحسب "صحيفة عكاظ".

وبحسب "إرم نيوز"، ذكرت تقارير محلية أخرى نقلاً عن مصادر مقربة من القتيل أن القاتل هو الابن الثالث، فضلاً عن كونه من ذوي السوابق، وعرف عنه أنه مدمن للمخدرات.

وقالت صحيفة "عاجل" المحلية إن القاتل سبق ووجه ضربة قاتلة لرأس أخ له قبل شهرين، وتم تحرير بلاغ بالواقعة، وألقى رجال الأمن القبض عليه، إلا أن والده تدخل حينها وتنازل عن القضية وأخرجه من السجن.

وأضافت الصحيفة أن الابن القاتل كان يحظى بمعاملة خاصة من والده، موضحة أن القتيل لم يبخل عليه أبدًا حتى أنه أجرى له قبل فترة وجيزة عملية تكميم ساعدته في التخلص من وزنه الزائد حتى أصبح نحيفًا جدًا على حد قولها.

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