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سويدية في سن الـ105 أعوام مهووسة بالإنترنت: لا أفكر بالموت

منذ 29 دقيقة
داغني كارلسون

داغني كارلسون

كتب: شريف سليمان

بثت فضائية "دويتش فيله" الألمانية تقريرًا تليفزيونيًا عن مدونة سويدية تُدعى داغني كارلسون، وتبلغ من العمر 105 أعوام، وتمارس التدوين بشغف عبر مدونتها "شاركني في مدونتي"، ولديها الكثير من المتابعين.

وبحسب التقرير فإنها عند بلوغها عامها الـ100، أهداها أقاربها جهاز كومبيوتر، فبدأت "داغني" تتعلم التعامل مع هذا الجهاز الغريب، كما حصلت المسنة على جائزة من جمعية علم الشيخوخة في ستوكهولم، لأنها تعتبر قدوة لكبار السن؛ حيث تُقدر الجائزة المالية بحوالي ألفي يورو، وهي تريد أن تستخدمها لإقامة حفلة لها بعيد ميلادها.

تقول "كارلسون": " كتب لي أشخاص بعضهم في عمر تسع سنوات تعليقات بأنني رائعة حقا، وهذا يجعلني أشعر بالفخر". 

وأضافت: "أعيش في الحاضر ولا أفكر في أنني قد أموت غدًا".

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