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دراسة: تناول البيض يوميا يقلل من مخاطر أمراض القلب

دراسة: تناول البيض يوميا يقلل من مخاطر أمراض القلب

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دراسة: تناول البيض يوميا يقلل من مخاطر أمراض القلب

منذ 46 دقيقة
دراسة: تناول البيض يومياً يقلل من مخاطر أمراض القلب

دراسة: تناول البيض يومياً يقلل من مخاطر أمراض القلب

كتب: وكالات

أوضحت نتائج دراسة جديدة أجراها باحثون من مركز العلوم الصحية بجامعة بكين، بأن تناول بيضة واحدة بشكل يومي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إلى حد بعيد.

ويعتبر البيض مصدرًا هامًا للكولسترول الذي قد يتسبب بأمراض القلب والشرايين، إلا أنه يحتوي على البروتينات والفيتامينات عالية الجودة، وفقًا لـ"موقع 24".

ودرس الباحثون العلاقة بين تناول البيض وأمراض القلب، عبر استخدام بيانات من دراسة "كادوري بيوبنك" الصينية، وهي دراسة أجريت على حوالي نصف مليون شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عاماً، وينتمون إلى 10 مناطق جغرافية مختلفة.

وتابع الباحثون المشاركين على مدى أربع سنوات حيث أظهرت النتائج بأن الأشخاص الذين يستهلكون بيضة واحدة بشكل يومي انخفض لديهم احتمال الإصابة بأمراض القلب بنسبة 18 بالمئة، بينما انخفض لديهم احتمال الوفاة بسكتة دماغية نزفية بنسبة 26 بالمئة.

وصرح رئيس الباحثين، البروفسور ليمنج لي: "أظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتباطاً وثيقاً بين مستوى الاستهلاك المعتدل للبيض، وبين انخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب، وهذا يدفعنا لتشجيع تناول البيض بشكل معتدل لدى الأشخاص البالغين"

كما قال الدكتور جافين ساندركوك، وهو خبير في علم وظائف الأعضاء في جامعة إيسكس البريطانية، بأن نتائج الدراسة لا تعني بالضرورة صحة فرضية وجود رابط بين تناول البيض وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف: "إن القول بأن تناول البيض أمر جيد أو سيء بالنسبة لك، استناداً إلى هذه الدراسة، أمر غير حكيم، لأن ارتباط الأنظمة الغذائية بصحة الجسم والأمراض التي قد تصيبه، أمر معقد للغاية ولا يتم التعامل معه بهذه البساطة."

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