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طرح هاتف "آي فون إكس تسلا" الفاخر بخلايا شمسية مطعمة بالذهب

اليوم AM 12:57
آي فون إكس تسلا

آي فون إكس تسلا

كتب: وكالات

كشفت شركة كافيار الروسية الستار عن هاتفاً ذكياً فاخراً يحمل اسم "آي فون إكس تسلا"، وهو عبارة عن هاتف "آبل" موضوع داخل غلاف بطارية تعمل بألواح الطاقة الشمسية مع تطعيم الخلايا الشمسية المركبة في الجانب الخلفي بالذهب، والتي تعمل على شحن البطارية الإضافية المركبة في الغلاف.

ويجب وضع الهاتف تحت الشمس لشحنه بالطاقة الشمسية، بحيث يكون الجانب الخلفي لأعلى، وإذا لم يتوفر ذلك فإنه يمكن بكل بساطة شحن البطارية المدمجة في الغلاف عن طريق المقبس الكهربائي، وفقًا لـ"موقع 24".

واوضحت الشركة الروسية أن غلاف الهاتف الذكي محمي ضد الغبار ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP67، وسوف يقتصر الإنتاج على 999 نسخة فقط.

وطرحت الشركة إصدار "آي فون إكس تسلا" بذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 3886 يورو تقريباً، في حين أن سعر الموديل الثاني بذاكرة سعة 256 جيجابايات يبلغ 4091 يورو، ويمكن طلب حجز هاتف آي فون الجديد عبر الموقع الرسمي لشركة كافيار.

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