6 أمور شخصية لا يجب التضحية بها في أية علاقة

تبنى العلاقة الناجحة على التعاون والتكافؤ بين الطرفين، حيث يعرف كل طرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات.

وعند الدخول في أي علاقة جديدة هناك بعض الأساسيات، التي يجب أن تحافظ عليها ولا تفرط أو تضحي بها مهما كان الثمن.

وفيما يلي تستعرض "الوطن" أهم الأشياء التي لا يمكن أن تضحي بها في أي علاقة، بحسب "موقع 24" الإماراتي:

1- أهدافك في الحياة:

يعتبر العثور على شريك الحياة المناسب، من أهم الأهداف التي يسعى الكثيرون إلى تحقيقها، ولكن الوصول إلى هذا الهدف، لا يعني إلغاء الأهداف الأخرى، بل يجب أن تستمر في النضال لتحقيق هذه الأهداف، فأنت في الاساس كائن مستقل، ولا يجب أن تلغي شخصيتك، بمجرد الدخول في علاقة جديدة.

2- الاستقلالية:

عندما تدخل في علاقة عاطفية من الطبيعي أن تقل مساحة الحرية التي تتمتع بها، فحياتك لم تعد ملكاً لك لوحدك، لكن ذلك لا يعني التخلي عن استقلاليتك في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتك، ولا بأس أن تأخذ مشورة الشريك في المشاكل والعقبات التي تعترضك.

3- صداقاتك:

على شريك حياتك أن يكون مستعد لتقبل أصدقائك، وأن لا يحاول إبعادك عنهم، خاصة وإذا كانت تجمعك بهم علاقة صحية وجيدة، ويشكلون دعماً لك في حياتك.

4- إحساسك بذاتك:

يجب أن لا تلغي شخصيتك، وثقتك بنفسك، لمجرد دخولك في علاقة مع الشريك، إذا يجب أن يكون كل منكما مكملاً للآخر، وليس بديلاً عنه.

5- هواياتك واهتماماتك:

الاهتمامات والهوايات أمر شخصي، لا يجب أن تتخلى عنها تحت أي ظرف، فهي جزء من شخصيتك، التي يجب أن تحافظ عليها بشكل دائم.

6- صحتك وسعادتك:

علاقة يجب أن تكون مصدراً لسعادتك، وتعزيزاً لصحتك، وليس العكس، وأية علاقة لا تحافظ على هذين الركنين، فهي علاقة غير سليمة.