بالفيديو| حرق أحداث "نسر الصعيد" على "يوتيوب": "زين يدخل السجن ويطلق درة"

تسعى الشركات المنتجة للمسلسلات والأفلام إلى تحقيق أعلى نسبة أرباح من الأعمال التي تُقدمها، سواء في السينما أو التلفزيون، بجانب نسبة المشاهدات التي تصل إليها الحلقات المختلفة عبر موقع "يوتيوب".

النجاح على مستوى المشاهدات عبر "يوتيوب"، أحد الأمور التي حققتها شركة "العدل جروب"، حتى الآن، حيث تتخطى حلقات مسلسل "نسر الصعيد"، معدل المليون مشاهدة يوميًا.

وعلى عكس المتوقع، وقعت الشركة في خطأ غير مقصود، وحرقت جميع أحداث المسلسل، في الجزء التوصيفي للمسلسل على موقع "يوتيوب"، من خلال كتابة كل ما سيحدث في الحلقات المقبلة تقريبًا.

وقالت الشركة عن وصف المسلسل: "تدور الأحداث مسلسل نسر الصعيد محمد رمضان حول (زين) ضابط شرطة من قنا، يدخل في مواجهة شرسة مع (هتلر الذى يقوم بأداء الشخصية النجم القدير سيد رجب)، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، ويدبر هتلر لزين مكيدة يُحبس على إثرها زين، ويحاول الإيقاع بعدها بغريمه، وعلى صعيد آخر يتزوج زين من درة الفتاة القادمة من القاهرة على غير رغبة أهلها، ولكن ينفصل عنها بعد فترة ويتزوج ابنة عمه في النهاية‎".

أوضحت الشركة أن "المسلسل كان يحمل اسم (زين) حتى قبل بدأ التصوير بفترة قليلة، حيث تم الإعلان عن تغيير الاسم إلى (نسر الصعيد)".