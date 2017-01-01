موقع أمريكي: استخدام التكييف سيتضاعف 3 مرات عام 2050

قال موقع "QUARTZ" الأمريكي، إنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على أجهزة التكييف 3 مرات بحلول عام 2050؛ بسبب ارتفاع متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم، واستمرار البلدان في التطور والنمو.

واستشهد الموقع بورقة بحثية أجراها باحثون بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة عام 2017، أنها تستخدم 70 % من الكهرباء لتكييف الهواء.

وأضاف الموقع، أن الدراسة أظهرت أنه بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس بشكل دائم، فإنَّ أجهزة تكييف الهواء دائمًا ما تكون في وضع التشغيل في السعودية.

ولفت الموقع إلى أنه خلال أشهر الصيف بالسعودية، لاسيما عندما تتجاوز درجات الحرارة الـ38 درجة مئوية، يتضاعف استهلاك الكهرباء تقريبًا مقارنة بالاستهلاك فترة الشتاء.

وأشار إلى أنّ المملكة تستخدم 20 % من الكهرباء لتحلية المياه، حوالي 60 % من استهلاك السكان للمياه في المنازل، يأتي من 3 محطات لتحلية المياه في البلاد (يأتي الباقي من المياه الجوفية).

وأوضح أنّ عملية تحلية المياه تستهلك طاقة بشكل كثيف، ما يجعلها مكلفة للغاية، لكن الطلب على المياه المحلاة يتصاعد بمعدل 14% تقريبًا، لافتًا إلى أن المشكلة أن الكهرباء في السعودية يتم توليدها عن طريق حرق الوقود الأحفوري.

وذكر أنّ المملكة تخطط للتحول نحو الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية المتوفرة لدى المملكة، لكن هذا لايزال في المستقبل، ووفقًا للورقة البحثية فإنه اعتبارًا من عام 2017 ، فإنَّ 100 % من الطاقة تأتي من الوقود الأحفوري، (59% من النفط – 41 % من الغاز الطبيعي).