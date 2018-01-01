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جماهير إنجلترا يتوعدون بإشعال الحرب العالمية الثالثة في كأس العالم

منذ 41 دقيقة
جماهير إنجلترا

جماهير إنجلترا

كتب: وكالات

توعد نائب وزير الداخلية الروسية، إيجور زوبوف، الجماهير الإنجليزية، بعدما أعلنوا في بيان لهم بأنهم سيشعلون الحرب العالمية الثالثة.

ووصف "زوبوف"، البيان بـ"الجريء"، لافتًا إلى أنه إشارة منهم على خلفية ماحصل في فرنسا من أعمال شغب مع المشجعين الروس.

صرح زوبوف بأن روسيا لن تسمح بحصول أعمال شغب كما ستقوم على ترحيل المخالفين.

يذكر بأن صحيفة "ديلي ستار" كانت قد نشرت في وقت سابق على أن الجماهير الإنجليزية ترغب في أن تري المشجعين الروس الجحيم الحقيقي، على حد قول الصحيفة.

ولهذا السبب قام عدد من جماعات أولتراس التشجيعية الإنجليزية بإرسال أشخاص إلى روسيا لجمع المعلومات اللازمة، كما واعترف عدد من المشجعين الإنجليز بأنهم لايخافون الاحتجاز بقدر ما يرغبون بتلقين الجماهير الروسية درسا.

هذا وسيخوض المنتخب الإنجليزي مبارياته في دور المجموعات في مدن فولغوغراد وكالينينغراد ونيجني نوفغورد.

 

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