ضحية اليوم في برنامج "رامز تحت الصفر": "الحلقة مهددة بعدم الإذاعة"

كشفت إدارة قنوات MBC مصر عن ضيف حلقة اليوم من برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

ومن المقرر أن يحل الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان ضيفا في حلقة اليوم التي ستذاع عقب آذان المغرب مباشرة في تمام السابعة إلا ربع مساءا.

كان عبدالناصر زيدان، قال أمس عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إن حلقته في "رامز تحت الصفر" مهددة بعد الإذاعة، دون توضيح الأسباب.

ويعد برنامج رامز جلال في رمضان من أبرز البرامج خلال العام نظراً لتحقيقه نسب مشاهدة عالية وجماهيرية كبيرة وينتظره المشاهدون كل عام بشغف وتشوق لمعرفة كل ما هو جديد يقدمه.