بالفيديو| رومان رينز وسيث رولينز "إيد واحدة" ضد المهراجا وأوينز

في اتحاد لاثنين من أعضاء فريق "الدرع" سابقا، خاض سيث رولينز والساموائي رومان رينز مباراة قوية ضد المصارع الهندي جندار ماهال، المعروف بـ"المهراجا العصري"، وكيفين أوينز.

واستطاع رولينز إمتاع الجماهير بحركاته السريعة على الحلبة، وأن يجلب الفوز وبعضا من الاحترام لرفيقه رومان رينز الذي لا يحظى بشعبية من الجمهور، وبعد المباراة اعتدى "المهراجا" على رولينز ورينز باستخدام كرسي، خصوصا بعد الهجوم العنيف من رينز على "المهراجا" الأسبوع الماضي، والذي تسبب في إصابة الأخير في خصره، لأنه كان سببا في خروج رينز من تصفيات "موني إن ذا بانك".