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تحذير: قائمة أصدقاء "فيس بوك".. صيد ثمين للمحتالين

اليوم AM 01:58
تحذير: قائمة أصدقاء فيس بوك.. صيد ثمين للمحتالين

تحذير: قائمة أصدقاء فيس بوك.. صيد ثمين للمحتالين

كتب: وكالات

حذر مركز حماية المستهلك بولاية "راينلاند بالاتينات" الألمانية مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من جعل قائمة أصدقائه متاحة بشكل عام، وذلك للحماية من المحتالين والقراصنة على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة، ومن الأفضل تحديد بنود "الأصدقاء" أو "أنا فقط" في إعدادات فيس بوك.

كما نصح المركز الألماني بالتحقق من طلبات الصداقة قبل قبولها، وفي حال ظهور طلبات صداقة مريبة فمن الأفضل أن يقوم المستخدم بالاتصال بالصديق المزعوم من خارج شبكة فيس بوك والتحقق منه هويته، نظراً لأنه في حال قبول صداقة المحتالين أو القراصنة، فإنهم سيتمكنون من الوصول إلى معلومات لا تكون ظاهرة بشكل عام، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وشدد المركز على المستخدم بالتشكك من الأصدقاء المزعومين على شبكة فيس بوك، والذين يقومون بالاستفسار عن رقم الهاتف، لأن ذلك قد يصبح بوابة لتسويق الخدمات والألعاب أو الاشتراكات، التي يتم دفعها عن طريق فاتورة الهاتف الجوال.

كما حذر المركز من إذا ما طلب صديق بشبكة فيس بوك تمرير كود أو رمز TAN، حيث يتعين هنا تقديم شكوى بخصوص سرقة الهوية، ومن الأمور المهمة أيضاً ضرورة إبلاغ شبكة فيس بوك عن الصفحات المزيفة والحسابات الوهمية.

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