"إنفيديا" تدرب الروبوتات لتتعلم المهام من مشاهدة البشر أثناء تنفيذها

ابتكرت شركة إنفيديا طريقة فريدة لتدريب الروبوتات لتنفيذ الإجراءات من خلال ملاحظة النشاط البشري لأول مرة ومشاهدة أداء شخص آخر ذو خبرة أكبر لمهمة ثم محاولة تكرارها، حيث تعلمت الروبوتات التقاط ونقل الصناديق الملونة والألعاب ضمن بيئة المختبر باستخدام روبوت باكستر.

وتنوي الشركة استخدام الدروس المستفادة من مثل هذه البحوث لإعادة تدريب الروبوتات، وإنشاء روبوتات قادرة على العمل بأمان جنبًا إلى جنب مع العنصر البشري في المعامل والمصانع والمنازل، ما يثبت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قد قطعت شوطًا كبيراً في التطوير، وأنها في طريقها إلى المنتجات التقنية، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

ويشمل النظام سلسلة من الشبكات العصبونية العميقة التي تحاول تنفيذ مهام الإدارك والتخطيط والتحكم، وتُدرب هذه الشبكات بالكامل على البيانات الاصطناعية، ويستغرق هذا التدريب ساعات فقط لًا سنوات، وقد تمت مشاركة النتائج في المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة ICRA، الذي يعقد هذا الأسبوع بمدينة بريسبان في أستراليا.