لماذا تستخدم شركات الوجبات السريعة شعارا باللون الأحمر؟

هل لاحظت يومًا أن معظم ماركات الوجبات السريعة العالمية، تستخدم شعارات باللون الأحمر وتساءلت عن السبب؟

استخدام شركات الوجبات السريعة اللون الأحمر في شعارتها ليس من قبيل الصدفة، بل هي واحدة من التكتيكات العديدة، التي تستخدمها الشركات للتواصل مع عملائها، وإذا لم يكن أداء الوجبات السريعة قوياً بما فيه الكفاية، فإن هذه الشعارات الملونة الحمراء قد تجعل من الصعب تجاهلها، وفقًا لـ"موقع 24".

ويستطيع الإنسان العادي رؤية عشرة ملايين لون، لكن الأحمر بشكل خاص، تبين أنه واحد من الألوان الأولى التي اكتسبت أهمية كبيرة لدى أسلافنا القدماء.

وكانت اللغات البشرية القديمة غير ملونة، وكان هناك كلمات لـ "أسود" و "أبيض" و "أحمر" ولكن ليس أكثر من ذلك، وفي الواقع، لم يظهر اللون الأزرق إلا بعد مرور آلاف السنين في عام 200 قبل الميلاد.

واتضح بعد ذلك انه لدينا اتصال أعمق باللون الأحمر أكثر من أي لون آخر على الطيف المرئي، ونحن نتفاعل معه بطرق معينة تؤدي في الواقع إلى ميزة لدى شركات الأغذية السريعة.