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5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

منذ 13 دقيقة
5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

كتب: رامي الجزيري

تشهد مصر خلال هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة التي تأني تزامنًا مع شهر رمضان، ما يجعل الصائمون يعانون من الحر والعطش.

"الوطن" تقدم 5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة:

1- على الصائمين التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، بالتزام المنازل قدر الإمكان.

2- الاستحمام بالماء البارد منعا لالتهابات خلال فترة الصيام نظرًا لأن الجسم لا يصل إليه أي ماء خلال هذه الفترة.

3- الاهتمام بشرب الماء جيدا خلال السحور والإفطار.

4- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخصوصًا في أوقات الذروة (من الساعة الـ11 ظهرًا إلى الـ3 عصرًا)، ويمكن وضع أي غطاء على الرأس، أو استعمال الشمسية البيضاء أو كريمات الحماية.

5- العمل على تبريد درجة حرارة الجسم بوضع كمادات أو منشفة رطبة مستخرجة من الثلاجة على المعصم، وتبريد نقاط العروق والنبض، ويمكن الاستعاضة عن تلك الكمادات بقطع من الثلج، وإن لم يكن متوفرا كل ذلك، يمكن ترك معصميك تحت مجرى للماء البارد لنحو 30 ثانية، وستشعر بفارق كبير.

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