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وفاة البريطاني الذي عاش في ألاسكا 30 عاما وحيدا محاطا بالدببة والذئاب

منذ 27 دقيقة
رجل بريطاني يعيش وحيداً في البراري لمدة 30 عاماً محاط بالدببة والذئاب

رجل بريطاني يعيش وحيداً في البراري لمدة 30 عاماً محاط بالدببة والذئاب

كتب: وكالات

فارق رجل بريطاني الحياة بعمر 78 عاماً، بعد أن عاش وحيداً داخل كوخ في براري ألاسكا، محاطاً بالدببة والذئاب، لأكثر من 30 عاما.

وظل الجندي السابق "روبرت ماكليود" وحيدًا وبعيد عن الحضارة في خليج سانت جيمس، على بعد 22 ميلاً شمال غرب "جونو" عاصمة ألاسكا، حيث كان المقيم الوحيد، ويعتقد أنه توفي لأسباب طبيعية، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وبمجرد أن غادر ماكليود المدرسة بعمر 14 عام، عمل كمدرب للألعاب، وأمضى عامين بعد ذلك في الجيش، قبل أن يصبح بطلاً في الملاكمة، وعاش روبرت الذي ولد في دوبلين في الولايات المتحدة الذي انتقل إليها للإقامة مع زوجته الأمريكية في 1970.

وكان للزوجين أربعة أبناء ولدوا جميعاً في اسكتلندا، لكنهم أمضوا معظم حياتهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وانتقل ماكليود إلى ألاسكا في عام 1975 بعد طلاقه من زوجته، وظل يقيم هناك منعزلاً عن العالم حتى وافته المنية.

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