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بالصور| تعرف على مسلسلات محمد صلاح المفضلة في رمضان

منذ 41 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، صورًا لبعض اللقطات للمسلسلات التى حرص على متابعتها خلال شهر رمضان الحالي.

ومن بين المسلسلات التي أعلن "صلاح" متابعته لها، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مسلسل "ربع رومى" للفنان مصطفى خاطر.

كما نشر صلاح صورة "سيلفي" عبر "إنستجرام" ويظهر خلفه صورة الفنان علي ربيع، في جزء من مسلسله "سك على أخواتك".

ويستعد محمد صلاح، الآن، لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي سيقام في كييف بأوكرانيا.

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