بالفيديو| هلع ركاب طائرة أثناء هبوطها اظطراريا بسبب عطل في المحرك

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هلع ركاب طائرة أثناء هبوطها اضطراريًا.

وأدى عطل فني في محرك طائرة إيرباص "321" والتي كانت متجهة من تركيا لروسيا إلى هبوطها اضطراريًا في مدينة "فولجاجراد" الروسية، وفًقا لـ"سبوتنيك".

فيما هرعت سيارات الإسعاف لتقديم المساعدة للناس بسبب معاناتهم من الصداع والضغط، وتم التعامل مع الركاب وتقديم مساعدات طبية مادية ونفسية لهم.

والجدير بالذكر أنه كان على متن الطائرة 226 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم.