محمد التاجي تعقيبا على تجسيد شخصية "مرتضى منصور": "ماتودونيش في داهية"

داعب الفنان محمد التاجي، جمهوره عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، بعدما ربط عدد كبير من متابعيه بين دوره في مسلسل فوق السحاب، وشخصية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وقال التاجي، اليوم الإثنين، تعقيبًا على تلك التعليقات: "إعلان هام، شخصية مرسي مندور في فوق السحاب من خيال المؤلف وليس له علاقة بالواقع، ولذا لزم التنويه، الله يخرب بيوتكم ما تودونيش في داهية".

وظهر التاجي، صاحب شخصية "مرسي بيه"، في مشهد خلال حلقة الأمس، داخل ملعب السلام، في أحد تدريبات فريق الكرة في النادي الذي يقوم برئاسته، واقفًا داخل الملعب، يتابع المران، قبل أن يتدخل ويوقفه ليعلق على أداء اللاعبين.

يبدأ المشهد، في الدقيقة 30، بمجموعة من الجماهير التي ترتدي القمصان الحمراء، وتردد أهازيج تُشبه ما يغنيها جماهير النادي الأهلي، قبل أن يظهر "مرسي بيه"، ويوقف المران قائلًا: "بس، وقف، تعالى يالا منك له هنا، أجري يلا، إيه اللي بتهببوه ده؟!، ده لو حبة عيال بتلعب كرة شراب في حارة كانت لعبت أحسن منكم".

ويضيف رئيس النادي: "أنا من هنا ورايح اللي هدربكم، يعني هو الكابتن بتاعكم ده بيهبب إيه، بتعمل رجل الكيكة يا أخويا، ما هي مفهومة أنت دفاع وأنت هجوم وخلصت".

موقف "مرسي بيه" مع الفريق ومديره الفني، لم يمر مرور الكرام، بعدما أغضب الجماهير الحاضرة للمران، وتقوم بترديد شعارات تُهاجم رئيس النادي.

متابعو المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شبهوا شخصية "مرسي بيه"، التي يجسدها "التاجي" في "فوق السحاب"، بشخصية رئيس نادي الزمالك الحالي مرتضى منصور، الذي يتهمه البعض دومًا بالتدخل في الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

يذكر أن أحداث "فوق السحاب" تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا.