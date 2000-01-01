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حضور الزفاف الملكي يسعون للتربح منه بهذه الطريقة

منذ 24 دقيقة
الزفاف الملكي

الزفاف الملكي

كتب: وكالات

استغل المدعوون لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل شهرته حول العالم، وبدأوا في مساعيهم للتربح ماديا منه، باعتبار أنه مناسبة تاريخية.

حاول بعض المدعوين للزفاف أن يبيعوا حقيبة الهدايا المجانية، التي تلقوها أثناء حضورهم المناسبة، وذلك عبر موقع "إي باي" العالمي للتسوق الإلكتروني، وفقا لموقع "أوكايج".

وعرض البعض هذه الحقيبة للبيع على الموقع، مقابل أكثر من 400 جنيه استرليني (ما يقرب من 2000 ريال سعودي). 

وتتضمن حقيبة هدايا "الزفاف الملكي"، عملات تذكارية من الشوكولاتة، ومياه معبأة، ومغناطيس للثلاجة، وأمر ملكي.

ووعد أحد البائعين لحقيبته عبر موقع "إي باي" أن المال الذي سيحصل عليه من بيعه لها، سيخصص للأعمال الخيرية.

وتم توزيع هذه الحقائب على 1200 من الجماهير، خلال حضورهم الزفاف الملكي، في قلعة وندسور، أمس السبت.

 

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