بعد 61 عاما من حياة سعيدة.. زوج وزوجة يموتان في نفس اليوم

توفي زوجان في نيوزيلندا بفارق 9 ساعات عن بعضهما البعض، بعد مرور عام واحد على احتفالهما بالعيد الماسي لزواجهما "60 عامًا".

ورحل بيتر بدفورد 86 عامًا، وزوجته روث 83 عامًا، عن الحياة في 14 مايو، وفقًا لشهادة وفاة نشرتها صحيفة نيوزيلاند هيرالد، السبت الماضي.

وقالت ابنتهما كارولين بدفورد، لموقع "ستاف" الإخباري المحلي: "من الجيد أنهما رحلا معًا، كان أحدهما سوف يضيع تمامًا من دون الآخر".

وكان بيتر بدفورد قد نقل إلى المستشفى مساء يوم 12 مايو، وتقول الابنة: "أعتقد أن والدتي اعتقدت بشكل مؤكد أنه لن يعود".

وتوفيت روث في منزلها بمدينة كايتوكي في نورث آيلاند، الساعة العاشرة صباحًا، يوم 14 مايو، ليلحق بها زوجها بعد ساعات في اليوم نفسه بعد سماع نبأ وفاتها.

وكان بيتر بدفورد، قد جاء من بريطانيا مهاجرًا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث التقى بروث وتزوجا في 30 ديسمبر 1957، ورغم أن وفاة الأزواج بفارق ساعات عن بعضهما البعض هو أمر نادر، إلا أن ظاهرة "الموت بسبب القلب المنكسر" قد تناولها عدد من الدراسات.