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حيلة مضمونة للتسوق على الإنترنت وتوفير النقود..تعرف عليها

منذ 34 دقيقة
حيلة مضمونة للتسوق على الإنترنت وتوفير النقود

حيلة مضمونة للتسوق على الإنترنت وتوفير النقود

كتب: وكالات

كثير منا يتسوق إلكترونيا، وإذا كنت متسوقا منتظما عبر الإنترنت، فلا بد أنك تقع في حيرة في بعض الأحيان، بسبب الخوف من شراء سلعة تكون أرخص على موقع آخر.

ولحسن الحظ، هناك حل لهذه المشكلة، عبر إضافة "هوني" التي يمكن تنزيلها على مستعرض الإنترنت، حيث تقوم بالبحث بشكل تلقائي عن كل قسائم التسوق والتخفيضات، أثناء قيامك بالتسوق عبر الإنترنت، ثم تعرض أفضل الصفقات التي تضاف إلى عربة التسوق، وفي العام الماضي وحده، وفر مستخدمو "هوني" أكثر من 350 ألف دولار، حسب "موقع 24".

كيف تعمل الإضافة؟

أضف "هوني" إلى متصفح الإنترنت، كروم، سفاري، فيرفوكس، أوبرا، إيدج، بشكل مجاني، لتجد حرف (h) يظهر في زاوية المتصفح، وبعد ذلك يمكنك التسوق، وعند نهاية التسوق، سيبحث هوني عن الشفرات التي توفر عليك المال أثناء التسوق.

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