بينها "متذوق الطعام" و"حافظ الأسرار".. 18 لقبا "من أيام الباشاوية"

"الدولة العثمانية".. امبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغول، واستمرت نحو 600 عام، من 27 يوليو 1299، وحتى 29 أكتوبر 1923، وعرفت بعدة أسماء، مثل "الدولة العليّة" و"الدولة العليّة العثمانية".

احتفظت الدولة العثمانية لنفسها، ببعض الألقاب التي ميزت أصحابها عن غيرهم، حيث كانت بعض الألقاب لـ"الثناء"، والبعض الآخر كان مخصصا لأصحاب النفوذ والجاه، وهناك بعض الوظائف احتفظت بـ"ألقاب خاصة" بعضها ما يزال متداولا حتى الآن، ومن بين هذه الألقاب:

1. آغا:

يعني "الأخ الأكبر"، وأُطلق هذا اللقب على كبار الموظفين في البلاط العثماني، ومنهم قائد جيش الانكشارية، الذي كان يلقب بـ"آغا الانكشارية العثماني".

2. آغا خان:

أُطلق هذا اللقب على زعيم الطائفة الإسماعيلية النزارية المنحرفة، وما تزال هذه الطائفة موجودة حتى الآن، وزعيمهم الحالي هو الملياردير كريم آغا خان، الذي حضر حفل زفاف ولي عهد إسبانيا الأمير فيليبي بن الملك خوان كارلوس، وتنتسب أسرة "آغا خان" إلى المارق الحسن بن الصباح مؤسس الإسماعيلية الحشاشين في إيران.

3. لقب بربروسا:

لقب إمبراطور ألمانيا "فردريك الأول"، وتعني "بربروسا" الرجل ذو اللحية الحمراء.

4. باشا:

لقب عثماني تركي، أدخله السلطان العثماني أورخان إلى الدولة، ومنحه لكل من يشغل منصب "الصدر الأعظم" وللوزراء في الدولة العثمانية، وانتهى استخدام هذا اللقب بنهاية الدولة العثمانية.

5. بك:

يعني "الأمير" باللغة التركية.

6. شاه:

لقب فارسي يعني "الملك"، كان مخصصا لملوك الفرس الصفويين الشيعة.

7. خان:

لقب تركي مغولي يعني "الحاكم"، وهو اختصار لكلمة "خاقان" التي تعني الحاكم.

8. الخديوي:

لقب حكام مصر التابعين للخلافة العثمانية.

9. خاتون:

لقب أميرات المغول.

10. القاآن:

يعني "خان الخانات" باللغة المغولية.

11. لقب جان بلاط:

يعني "الأمير الكبير"، ويطلق على أمراء الدروز في لبنان.

12. خوند:

لفظ فارسي يعني "السيد" أو "الأمير"، وهو من ألقاب النساء.

13. بيجوم:

يعني "السيدة المسلمة الثرية".

14. شاهبندر:

لقب فارسي ويعني "رئيس التجار".

15. الششماني:

وهو لقب كان يُطلق على الشخص الذي يتذوق الطعام والشراب قبل أن يتناوله السلطان.

16. طرخان:

أُطلق هذا اللقب على الأمراء المتقاعدين في عهد دولة المماليك.

17. همايون:

همايون لفظ فارسي يعني "العزيز" أو "السلطان".

18. سردار:

لفظ مركب يعني "حافظ السر" وهو لفظ فارسي.