دراسة: غالبية النساء لا ينجذبن للرجل المدخن

كشفت دراسة حديثة أن معظم النساء لا ينجذبن إلى الرجل المدخن، في حين أن الرجال أقل اهتماماً بذلك، ولا يكترثون كثيراً إذا كانت المرأة مدخنة أم لا.

وقالت 56% من النساء المشاركات في استطلاع الرأي، إنهن لا يرغبن بإقامة علاقة مع رجال مدخنين، في حين أن نحو 70% منهن لا يجدن الرجل المدخن جذاباً، وتنخفض هذه النسب بالنسبة للسجائر الإلكترونية، التي يراها البعض بديلاً آمنا للسجائر التقليدية، حيث ترفض 46% من النساء مواعدة مدخني السجائر الإلكترونية، وتجدهم 55% غير جذابين.

وأجرت الاستطلاع شركة إينوجين الأمريكية، حيث شمل أكثر من 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و76 عاماً، ووجهت إليهم أسئلة حول إمكانية مواعدتهم لأشخاص مدخنين للسجائر التقليدية أو الإلكترونية، وفيما إذا كانوا يجدون الشخص المدخن جذاباً أم لا.

وقالت 69.9% من النساء إنهن يعتقدن أن التدخين يجعل الرجل أقل جاذبية، مقابل 55.1% لمدخني السجائر الإلكترونية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وجاءت رائحة الدخان المزعجة في مقدمة الأسباب، التي تمنع من مواعدة المدخنين وبنسبة 91%، مقابل 75% نتيجة المخاوف الصحية، وتأثيرات التدخين السلبي.