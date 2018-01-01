بالفيديو| كواليس قفزة ياسر جلال في مسلسل رحيم: "نفذها بنفسه"

كشف المصور كريم عبدالعزيز، كواليس قفزة الفنان ياسر جلال، في الحلقة الرابعة من مسلسل "رحيم"، والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "عبدالعزيز" في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قال فيه: "يكفيني فخرًا حالة الجدل الدائرة على نطه ياسر جلال في (رحيم)، وبغض النظر عن الظروف الي أدت أنها تطلع حلوة بس مش حلوة جدا، أحب أقولكم لما تقارن النتيجه بفيلم أمريكاني بيتعمل ١٠ بروڤات على الشوط ويتصور أكتر من مرة حتي الوصول للشكل المرضي للجميع وتوفر جميع عوامل الأمان والوقت الكافي لتصويره، مش وراك ١٠ مشاهد تخلصهم في نفس اليوم".

أضاف مصور المسلسل: "بطلوا كلمه يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا.. أدو الشوت الصعب وقته.. هتشوفو نتايج عظيمة".

ونشر كريم عبد العزيز لقطة فيديو من الكواليس كشفت أنه قفز هو وياسر جلال من فوق أحد المباني إلى شرفة المبنى المجاور، وعلق كاتبا: "أحيي أستاذ ياسر جلال على تصميمه القفز بنفسه".