فيديو|"شالوم".. برنامج يفضح عدد من النجوم: "رحبوا بالتعامل مع إسرائيل"

أثار برنامج مقالب يحمل اسم "شالوم"، ويعرض على القناة التاسعة التونسية، حالة من الجدل، نظرًا لطريقة تصويره عن طريق الكامير الخفية لكشف "المطبعين مع إسرائيل".

وتتمثّل فكرة البرنامج في دعوة ضيف من السياسيين وشخصيات عامة لإجراء حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية ليتّضح لاحقًا أن الضيف تم استدعاؤه من قبل شخصية رسمية إسرائيلية تعرض عليه التعامل مع إسرائيل مقابل دعم مالي وسياسي.

عقب إعلان فكرة البرنامج قبل أيام من شهر رمضان، تعرضت القناة التاسعة ومقدم البرنامج الإعلامي وليد الزريبي، إلى هجوم وانتقادات حتى لا تبث برنامج الكاميرا الخفية "شالوم"، الذي يظهر شخصيات تونسيةً، بينها سياسيون ورجال أعمال، أبدت استعدادها للتعامل مع إسرائيل، بحسب ما قاله الزريبي في تصريحات صحفية إلى إذاعات تونسية.

أضاف الزريبي في تصريحات إلى إذاعة "موازيك إف إم" أنه أبلغ الجهات الأمنية بالتهديدات التي وُجّهت إليه، وأن الإجراءات لحمايته قد تُتّخذ في الساعات المقبلة، معتبرًا أن "هناك استثناءات كثيرة في الوسط التونسي تخالف مبادئ الشعب التونسي".

فيما فجر الزريبي مفاجأة تتعلق بعدم بأحد الحلقات التي صورها، ورفضت إدارة القناة بثها، لأنّه في حالة عرضها فإنّ الشخصية ''ستموت''، حسب تعبيره.

وتابع ''هذه الشخصية هو فنان لو عرضت حلقته سيموت بسكتة قلبية، ولو عرضت هذه الحلقة فإنّ العالم أجمع سيتحدّث عنها، وحفاظا على صحة هذا الفنان واحتراما لتاريخه لن نبث الحلقة، لأن ما قام به تجاوز حدود الموقف فقد كان صهيونيا أكثر من الصهاينة كان ملكا أكثر من الملك، كان يغني ويرقص معهم وقال إنّه سيغني أغنية لإسرائيل''.