قبل لقاء اليوم.. هكذا ظهرت مواجهات الأهلي والمصري في السينما والكارتون

في تمام العاشرة من مساء اليوم، يشهد ستاد الجيش ببرج العرب مواجهة بين اثنين من أهم أندية مصر، النادي الأهلي، والنادي المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز التي حسم الأهلي لقبها لصالحه قبل نهايتها.

دائما ما تكون المواجهات مثيرة بن الأهلي والمصري، ولا يتوقع أحد نتيجة المبارة نظرا للندية والقوة التي تكون في الملعب وكما هو الحال مع الأهلي والزمالك، تعتبر مواجهات الأهلي والمصري من الأحداث التي يوليها الفن اهتماما كبيرا، فلا ننسى مبارة فيلم "السيد أبو العربي وصل" عندما قام هاني رمزي (أبو العربي) وصديقيه بتخدير الحكام الأجانب وانتحال شخصياتهم لإدارة المباراة حتى يفوز المصري، قبل أن تنكشف الخطة ويفوز الأهلي، ويتلقى أبو العربي علقة ساخنة.

المباراة الطريفة علق عليها في الفيلم المذيع الشهير "ميمي الشربيني"، وكان له العديد من الإفيهات الساخرة أبرزها "الماتش فيه أربع وافلات واتنين تليفون وسيجارة"، و"كده الماتش ممكن يتلغي.. طب مين يحاسبني على التعليق"، و"معقولة يا جماعة.. ده مش طقم حكام ده طقم حلل".

وفي مسلسل الكارتون الرمضاني الشهير "سوبر هنيدي" كان المحقق هنيدي يبحث قضية غريبة، حدثت بسبب مباراة بين الأهلي والمصري أيضا، حيث اختطف بعض محبي النادي المصري نجم الأهلي وقتها محمد أبو تريكة، وتستعين الشرطة بهنيدي لحل القضية قبل أن تحاصر الفيفا بورسعيد، ويتمكن البطل من حل اللغز ليعود أبو تريكة للملعب وتنتهي الأزمة على خير.