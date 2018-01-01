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"سلي صيامك".. سفينة عليها 26 خروفا و10 عنزات.. كم يبلغ عمر القبطان؟

منذ 8 دقيقة
سفينة عليها 26 خروفا و10 عنزات.. كم يبلغ عمر القبطان؟

سفينة عليها 26 خروفا و10 عنزات.. كم يبلغ عمر القبطان؟

كتب: وكالات

"إذا كان في السفينة 26 خروفا و 10 عنزات، فكم يبلغ عمر القبطان؟"، على هذا السؤال طلب من طلاب مدرسة ابتدائية في بنينشونج في الصين الإجابة عليه في امتحان للرياضيات، الأمر الذي أثار غضب الطلاب وذويهم ومتصفحي شبكات التواصل الاجتماعي، وادعوا أن الحديث عن سؤال لا حل له.

وبحسب وسائل الإعلام الصينية، فإن الطلاب عرضوا عدة أجوبة محتملة لهذا السؤال، ولكن لم يتمكن أحد منه من الإجابة عليه.

وكتب أحد الطلاب أن عمر القبطان يجب أن يكون 18 عاما على الأقل، لأن القاصر يمنع من قيادة سفينة، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".

وكتب طالب آخر أنه لا يمكن معرفة ما هو عمر القبطان، لأن عدد الخراف والعنزات ليس له أي صلة بعمر القبطان.

وضمن الإجابات كتب طالب أن عمر القبطان هو 36 عاما، حاصل جمع 26 و10، لأنه يريد أن يكون المجموع كعمره.

وكتب طالب آخر أن "عمر القبطان هو... لا أعرف. لا أستطيع حل السؤال".

وعلم أن متصفحين كثيرين احتجوا على السؤال في شبكات التواصل الاجتماعي الصينية.

وكتب أحد المتصفحين "هذا السؤال غير منطقي بتاتا، هل يعرف المعلم جواب السؤال؟".

في المقابل، فإن وزارة التعليم الصينية لم تتأثر بالانتقادات، وردت بالقول إن السؤال لا يوجد له جواب واحد، وإن الهدف الأساسي منه هو تحفيز التفكير.

وقالت الوزارة إن "الامتحان كان بهدف فحص التفكير النقدي والقدرة على التفكير بشكل مستقل".

وأضافت أن "دراسات عديدة أظهرت أن الطلاب في المدارس الابتدائية ينقصهم الوعي بالتفكير النقدي بشأن الرياضيات، ومثل هذا السؤال يتيح للطلاب تجاوز الحدود والتفكير خارج الصندوق".

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