غرامة مخالفة مرور "نرتكبها جميعا" قد تكلفك 24 ألف جنيه

هل تقوم بركن سيارتك عكس الاتجاه؟ إذن أنت مهدد بدفع غرامة قد تصل إلى ألف جنيه إسترليني.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السائقين الذين يركنون (يصفون) سياراتهم في الاتجاه العكسي لحركة السير خلال الليل، يواجهون غرامات تصل إلى ألف جنيه أسترليني، أي ما يقارب 24 ألف جنيه مصري، بموجب قانون يجهله كثيرون.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن الغرامات جرى رفعها، بالنظر إلى ما يتسبب به الركن بطريقة غير صحيحة، من إرباك لحركة المرور وحوادث سير خطيرة في بعض الأحيان.

أما السيارات الكبرى التي تنقل البضائع أو يصل عدد المقاعد فيها إلى ثمانية، فتبلغ غرامتها، إذا رُكنت في الاتجاه الخطأ، نحو 2500 جنيه إسترليني.

وبموجب المادة 248 من قانون الطريق السريع، يُمنع على السائق ركن سيارته عكس اتجاه حركة السير خلال الليل، ولا يمكن القيام بالأمر إلا في مكان مسموح به.