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تعديل إعلان جمعية رسالة بسبب "تيشيرت" هشام ماجد

منذ 50 دقيقة
هشام ماجد

هشام ماجد

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

حالة من الجدل تسبب فيها الفنان هشام ماجد، بعدما ظهر في إعلان جديد لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وهو يدعو فيه للتبرع ومساعدة الغير من أجل الحياة والتغلب على صعوبتها، مرتديًا "تيشيرت" مدون عليه باللغة الإنجليزي كلمة "الموت".

ووجد الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما يرتديه هشام ماجد لا يلائم فكرة الاعلان إذ يبدو وكأنه يدعو للموت في اعلان من المفترض أن يدعو للأمل والحياة.

الضجة التي أحدثها "تيشيرت" هشام ماجد، دفعت صناع الإعلان إلى تعديله مرة أخرى، ليظهر الفنان الكوميدي بزي جديد.

وقال معتز محمد، منتج الإعلان، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" إن الإعلان الجديد بدأت إذاعته عبر بعض القنوات منذ أمس السبت، وسيتم إذاعته في باقي القنوات على مدار اليوم الأحد أيضًا.

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