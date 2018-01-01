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إرهاب في شكل جديد يهدد بنهاية العالم

منذ 19 دقيقة
نهاية العالم

نهاية العالم

كتب: وكالات

أعلن علماء أمريكيون عن تفعيل مجابهة ما يسمى بـ"الإرهابيين البيئيين"، حيث ستقود أنشطتهم إلى عواقب وخيمة على جميع سكان الأرض.

وفقا لعلماء من الولايات المتحدة، فقد عاد بعض الإرهابيين البيئيين إلى تجميع ثلاثي كلوروفلورميتان، حيث تقوم هذه المادة بتدمير طبقة الأوزون، ومن أجل هذا فقد تم مسبقا إيقاف تركيبها لمنع المزيد من تدمير الغلاف الواقي للأرض، وفقا لموقع "actualnews". 

ويحذر العلماء الأمريكيون من أنه إذا لم يتم إيقاف إنتاج هذه المادة، فسوف تتحول جميع الغابات على الأرض قريباً إلى بادية والمروج إلى صحارى، تاركة سكان الكوكب بدون حماية من أشعة الشمس والإشعاعات.

 

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