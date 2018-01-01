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لبنان: إغلاق ملهى ليلي يبث آيات قرآنية مع الموسيقى

منذ 32 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أصدر محافظ بيروت القاضي، زياد شبيب، قرارا بإقفال ووضع الأختام على الملهى الليلي "Garten"، والكائن في الطابق الأرضي في منطقة الواجهة البحرية، وذلك بعد الكشف الذي قام به قسم المراقبة اليوم السبت، وتبين منه أن الملهى المذكور غير مرخص ويقوم بتقديم وبث برامج موسيقية تمس وتسيء إلى المعتقدات والشعائر الدينية.

ونص القرار على أنه يمنع منعا باتا، فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية، عملا بالمادة ٣٩٥ من قانون العقوبات، بحسب قناة "إل بي سي" اللبنانية.

وكلف شبيب مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت تنفيذ هذا القرار.     

ويظهر الفيديو مجموعة من الشبان وشابات يرقصون في ملهى "Garten" في الزيتونة باي، وبينما تعلو أصواتهم مع صوت الموسيقى، يسمع الجميع آيات قرآنية كان الـ"DJ" قد وضعها مع الأغاني.

وكان محافظ بيروت، زياد شبيب، كلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول، والانتقال إلى الموقع ورفع تقرير عاجل، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في حق الملهى والمقيمين عليه.

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