بلاي ليست| أغاني تترات مسلسلات رمضان 2018

اعتاد المشاهدون على أن يكون شهر رمضان من كل عام، موسم ضخم يتنافس فيه نجوم الفن خلال المسلسلات، التي تعرض على القنوات الفضائية المختلفة.

وإلى جانب التنافس بين الممثلين، باتت الدراما سوقًا للمنافسة بين المطربين، المشاركين بأصواتهم في تترات المسلسلات.

وتضم مسلسلات رمضان 2018، عددًا من المطربين، وهم على النحو التالي:

- إليسا - مسلسل ضد مجهول

- نانسي عجرم - مسلسل جوليا

- هبة طوجي - مسلسل طريق

- أنغام - مسلسل ممنوع الاقتراب

- حسين الجسمي - أبو عمر المصري

- فضل شاكر - لدينا أقوال أخرى

- أحمد سعد - مسلسل بركة

- ياسمين - مسلسل أمر واقع

- بهاء سلطان - فوق السحاب

- عبده سليم - أيوب

- حمادة هلال - قانون عمر

- محمود الليثي - نسر الصعيد

- إبراهيم الحكمي - نسر الصعيد