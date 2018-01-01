"أبل" تحتفل بالزفاف الملكي البريطاني على طريقتها الخاصة

قررت شركة "أبل" الأمريكية أن تحتفل بطريقة استثنائية خاصة بالزفاف الملكي بين الأمير هاري والممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ذلك الاحتفال، سيكون عبارة عن نسخة "ذهبية" استثنائية من هاتف "آيفون X"، والتي سيكون مطبوعا عليها صورة للعروسين.

وتم تجهيز تلك النسخة من قبل شركة "غولدجيني" المتخصصة في تزيين الهواتف الذكية.

وجهزت الشركة 99 نسخة من "آيفون X" الذهبي الجديد، والذي تم دعمه برقائق ذهب من عيار 24، وتم نقش صورة العروسين منقوشة في الجهة الخلفية للهاتف، ونقش أسفل منها عبارة "الزفاف الملكي 2018".

ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف "آيفون X" الذهبي الجديد نحو 3 آلاف و97 جنيه إسترليني، أي ما يوازي 4 آلاف و200 دولار أمريكي.

وعقد الأمير هاري وميجان ماركل قرانهما في قلعة ويندسور، قبل وقت قليل من اليوم السبت.