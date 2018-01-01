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عبودي لـ"الوطن": "محمد صلاح" عوضني عن ما سبق وسعادة الناس أكبر مكافأة

منذ 40 دقيقة
عبودي

عبودي

كتب: محمود حمدي

يلقي الشاب السعودي عبدالله الحربي، وشهرته "عبودي" إعجاب الكثير ويتابعه مئات الآلاف عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصور عبودي مقاطع فيديو يتقمص فيها شخصية أشهر معلقي كرة القدم على غرار رؤوف خليف أثناء تعليقه على هدفي محمد صلاح في مرمى روما، بقالب كوميدي وبطريقة مذهلة لقت أصداء رائعة لدى الجمهور.

عبودي أو "كريزي بوي" كما يعرف عن نفسه على صفحته على إنستجرام، يتابعه أكثر من 120 ألف شخص وتتداول مقاطعه على "سناب شات" وغيرها من منصات التواصل.

تواصل "الوطن" مع عبودي الذي قال: "واللهي ما كنت متوقع صراحه للأمانة إنه فيديو التعليق على أهداف محمد صلاح راح ينجح كل هذا النجاح برغم إني عملت مقاطع سابقة وتنتشر بس تكون محدودة، انتشارها مش على مستوى العالم العربي التعليق ممكن هو اللي فجر الدنيا لأن عندنا حب للكورة غير كدا أسلوبي في التمثيل لقى استحسان الناس".

وأضاف عبودي: "بالنسبه لتشجيعي مفيش حد شجعني، أنا أحب الهواية من زمان من الصغر وأحب التمثيل واحب أعيش دور الشخصية أسويها بطريقتي الخاصة، أحب اضحك الناس العالم يوم شافوني ع السناب كانوا يتمنون لي الخير يقولون لي بالعكس استمر انت فنان أحب أغير على كذا شخصيه أسوي عليها موسيقى وغيره".

اختتم عبودي: "أشوف سبب نجاحي هو دعوة من الناس بسبب ضحكتها الحلوة اللي أنا أرسمها لهم، وهذة أكبر مكافأة بالنسبة لي وأنا أتعب في اللي بقدمه صراحة، حاجة مش بسيطة، أما بالنسبة هل أنا بعملها بصوتي في المستقبل، لا طبعاً لأن أنا ممثل مش معلق".

 

 

 

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