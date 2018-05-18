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شاب يطعن ممرضا بمستشفى: عقوبته تصل لـ10 سنوات سجن وغرامة مليون ريـال

منذ 30 دقيقة
شاب يطعن ممرضا في مستشفى سعودي

شاب يطعن ممرضا في مستشفى سعودي

كتب: وكالات

كشف مقطع فيديو تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، قيام شاب بمضايقة مسؤول تمريض في استقبال إحدى مستشفيات المدينة المنورة، وتسديد عدة طعنات له في يديه وذراعه.

وبشكل مفاجئ للحاضرين دخل الشاب على موظف التمريض الذي يبدو من المقطع أنه وافد آسيوي مسددًا طعنات متتالية وسريعة ناحية يديه وذراعه، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

و‏أكدت وزارة الصحة، أنها تتابع باهتمام مع الجهات الأمنية والمستشفى الخاص الاعتداء الذي حصل على أحد الممارسين الصحيين وذلك لإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدي، مشيرة إلى أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريـال.

وفي وقت سابق، شدد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، على أن الوزارة لن تتراخى ولن تتنازل في الحق العام ضد من يعتدي على منسوبيها.

 

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