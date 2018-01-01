دراسة: الفوضويون الذين لا يحترمون مواعيدهم من "الفئة المحظوظة"

من المعروف عن الأشخاص الفوضويين، الذين لا يحترمون مواعيدهم وذوي اللسان المنفلت الذي إما يصب اللعنات والسباب أو يقسم ويحلف بصورة مبالغ فيها، أشخاص "لا فائدة منهم وفاشلون".

لكن كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة حول تلك الفئة، حيث وصفتها بالعكس تماما، فهي الفئة "المحظوظة"، التي تتمتع بذكاء استثنائي مختلف عن الباقين، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأظهر نتائج الدراسة، أن الأشخاص الأذكياء يميلون إلى الفوضى ويظلون مستيقظين لفترات أطول، كما يكون لسانهم دوما منفلت.

وأوضحت الدراسة أن مستوى الذكاء الخاص بالأطفال، الذين يرفضون ترتيب غرفتهم أو الاستيقاظ مبكرا والنوم باكرا، وغير القادرين على لجم ألسنتهم، يكون مرتفعا، بصورة كبيرة، ما يجعلهم أشخاص قادرين على تبني مفردات كلامية أكثر عنادا لتلك الأفكار الرافضين لها.

كما كشفت الدراسة عن أن: "الشخص الذي يتمتع بمفردات غنية بالكلمات البذيئة، هو دليل على قوة خطابه، والذي لا يحاول إخفاءه بأي عجز لفظي".

وبشان مسألة النوم مبكرا، أشارت الدراسة إلى أن شخصيات مثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتشارلز داروين وونستون تشرشل، ألفيس بريسلي، كانوا بمثابة "طيور ليلية" يميلون للنوم متأخرا، ولو كنت تنام متأخرا، فأنت إذن ضمن "الصحبة الجيدة".