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بالفيديو| "إسبانية" ياسمين صبري تفضح "فبركة" رامز تحت الصفر

بالفيديو| "إسبانية" ياسمين صبري تفضح "فبركة" رامز تحت الصفر

بالفيديو| "إسبانية" ياسمين صبري تفضح "فبركة" رامز تحت الصفر

أمس PM 11:20
ياسمين صبري - رامز تحت الصفر

ياسمين صبري - رامز تحت الصفر

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

ضجة واسعة تُحدثها برامج المقالب الخاصة بالفنان رامز جلال، في كل رمضان، ما بين طريقة التنفيذ التي تضع ضيوفه في مواقف صعبة تارة، واتهامه بـ"الفبركة" ومعرفة الضيوف مسبقًا بموضوع المقلب تارة أخرى.

الاتهامات المتعاقبة على برامج رامز، لم تتوقف هذا العام أيضًا، لاسيما عقب الحلقة الأولى من برنامجه الجديد "رامز تحت الصفر"، التي استضاف فيها الفنانة ياسمين صبري.

تدور أحداث المقلب، حول استضافة الضيف في برنامج يحمل اسم "مصر في المونديال"، الذي يُقدمه مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كجزء من المقلب، عقب سفر "ضحية المقلب" إلى روسيا.

وضمن أحداث البرنامج "المُفبرك" يظهر رامز جلال في شخصية "كوبر"، مدرب المنتخب الوطني، ويتحدث ببعض العبارات المفترض أنها إسبانية، نظرًا لكون المدرب يحمل الجنسية الأرجنتينية، وهي دولة تتحدث اللغة الإسبانية.

في الحلقة الأولى من "رامز تحت الصفر"، ظهرت ياسمين صبري، وهي تجلس أمام كوبر، مندهشة من اللغة الإسبانية، وكأنها لا تعلمها، وتنتظر ترجمة مجدي عبدالغني لها، وهو الأمر المثير للدهشة، خاصة وأن ياسمين صرحت من قبل إنها تُجيد اللغة الإسبانية، وتعلمتها في معهد تابع للقنصلية الإسبانية.

وقالت ياسمين صبري في برنامج "شيري ستوديو"، إنها تُحب اللغة الإسبانية، وأمريكا اللاتينية، وكانت تسافر إلى والدتها في مدينة مالاجا الإسبانية، وتستمع إلى كلمات المواطنين هناك، إلى جانب الأغاني الخاصة بهم.

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