تعرف على تكلفة تأمين الزفاف الملكي البريطاني.. "الأعلى في التاريخ"

استعدادات أمنية مكثفة تسبق الزفاف الملكي للأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل.

وبحسب ما قاله موقع "سكاي نيوز"، من المتوقع أن تكون تكلفة الحراسة الأمنية لحفل الزفاف الملكي، هي الأعلى تكلفة في تاريخ مثل هذه المناسبات، إذ ستكلف نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ انتشار القناصة في شوارع مقاطعة بيركشاير، حيث يقع قصر ويندسور، الذي ستجري فيه مراسم الزفاف، وقد تم منحهم الإذن للقيام بكل ما هو ضروري، وإطلاق الرصاص لقتل أي أهداف قد تكون خطيرة خلال مراسم الزفاف.

وانتشر عناصر الشرطة المسلحة، والضباط السريون، ووضعت الحواجز الأمنية، لضمان سلامة ضيوف الزفاف الملكي، بالإضافة إلى آلاف البريطانيين الذين من المتوقع أن يحضروا إلى وندسور لاستقبال الأمير هاري وميغان كعروسين.

ومن المتوقع أن تكون هذه العملية الأكبر لشرطة تيمز فالي على الإطلاق، وفق ما ذكر موقع "ذا صن".

ووصلت كلفة هذه الإجراءات الأمنية إلى 30 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني عن الإجراءات الأمنية التي شهدها زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون، خاصة وأن المملكة المتحدة تعرضت لهجمات إرهابية في الآونة الأخيرة، منها هجمات على جسر لندن وجسر وستمنستر ومانشستر أرينا.

وسيكون حفل الزفاف، واحدا من أكثر الأحداث حراسة في التاريخ، حيث يتمركز قناصة الشرطة على أسطح المباني، ويختلط عناصر القوات الخاصة مع الحشود، ويتم تأمين المدينة بالكامل من خلال حواجز الطرق.

ومن المتوقع أن يتوافد ما يصل إلى 100 ألف زائر إلى بلدة بيركشاير، التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة، ليشاهدوا الأمير هاري وميغان يوم السبت.