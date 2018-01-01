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تحذير من انتشار وباء ليس له دواء

اليوم PM 07:32
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أظهرت دراسة أجراها علماء بريطانيون، من الكلية الملكية في لندن وجامعة إكستر، أن الفطريات الطفيلية تتطور بسرعة كبيرة، بحيث يمكن أن تصبح قريبا مقاومة لجميع أنواع العلاج وتؤدي إلى وباء بين البشر والحيوانات والنباتات.

ونقل موقع "سبوتنيك" عن المجلة العلمية "Science" فإن الفطريات في المستقبل القريب ستتحول إلى نوع من البكتيريا فائقة المقاومة للمضادات الحيوية، حيث يؤدي الاستخدام الطويل والمنتظم للأدوية التي تعالج التهاب الفم الفطري والآفات الفطرية لبشرة الإنسان إلى تسارع تحول الفطريات إلى هذا النوع من البكتيريا. 

ويؤكد الباحثون بأن التهديد المحتمل لوباء الفطريات يقلل من شأنه. مضيفين بأن الأدوية الحديثة تدمر أنواع قليلة من الفطريات بين عدد كبير منها، وأن التي تبقى على قيد الحياة تصبح أقوى ومقاومة للأدوية.

وجاء في الدراسة أن العدوى الفطرية تودي بحياة الأشخاص أكثر من مرض السرطان والثدي والملاريا. ومعدل الوفيات الناجمة عن الأمراض الفطرية يمكن مقارنتها بموت الأشخاص المصابين بالسل ومرض الإيدز.

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