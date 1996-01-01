بينهم مدرب ريال مدريد وعملاق ألماني.. 4 مرشحين لقيادة الأهلي فنيا

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اليوم PM 06:08
مدربي الأهلي

مدربي الأهلي

كتب: محمود حمدي

مازالت رحلة النادي الأهلي، في البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، مستمرة بعد اعتذار حسام البدري، عن استكمال المهمة كمدير فني للقلعة الحمراء، بعد تراجع النتائج وآخرها الهزيمة على يد كامبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعلم "الوطن" أن الرباعي، الأرجنتيني ديجوو دبواف، والبرازيلي المخضرم فاندرلي لوكسمبورجو، والألماني بيتر نويرور، والصربي سلافوليوب موسلين، هم الأبرز على مائدة لجنة الكرة بالنادي الأهلي.

ويرصد "الوطن" السيرة الذاتية للمدربين الأربعة المرشحون لقيادة القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

فاندرلي لوكسمبورجو

يعد البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو، من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في عالم كرة القدم، حيث نجح في قيادة المنتخب البرازيلي للفوز ببطولة "كوبا أمريكا" عام 99، وكذلك حقق 5 ألقاب للدوري البرازيلي مع أندية بالميراس مرتين، وبطولة مع كلا من كوريزرو وكورنثيانز وسانتوس، وبطولة كأس البرازيل مع كوريزرو، حيث جمع بين الدوري والكأس موسم 2003.

وتولى لوكسمبورجو قيادة ريال مدريد موسم 2005 خلال 45 مباراة، حقق الفوز في 28 مباراة وتعادل في 7 وتلقى الخسارة في 10 مباريات.

آخر تجارب لوكسمبورجي كانت مع فريق سبورت ريسفي البرازيلي ورحل عنه في أكتوبر من 2017.

الألماني بيتر نويرور

المدرب الألماني صاحب الـ63 عام لديه خبرة واسعة بالبطولة الألمانية، حيث تولى قيادة أندية بقيمة هانوفر وشالكة وبوخوم وهيرتا برلين وألمانيا أخن وديوسبرج.

وبدأ المدرب الألماني مسيرته التدريبة منذ عام 1985 حيث عمل كمساعد للمدرب هورست هربيش.

دييجو دابوف

المدرب الأرجنتيني الشاب صاحب الـ45 عامًا.

بدأ دابوف حياته التدريبية كمدرب لحراس المرمى في أندية أرجنتينوس وريفربلات وتيجري ولانوس وراسينج وكذلك المنتخب البحريني.

وتولى دابوف القيادة الفنية كاملة لفريق جودوي كروز، في يناير 2017، وقدم أداءً مميزًا حيث نجح في احتلال وصافة الدوري الأرجنتيني برصيد 56 نقطة خلاف العملاق بوكا جونيورز، صاحب الـ58 نقطة.

سلافوليوب موسلين

 بدأ الصربي موسلين مسيرته التدريبية في نادي بريست سنة 1988 وظل فيه حتى 1992 .

في سنة 1992 تولى تدريب نادي باو، وبعد 3 مواسم تولى تدريب نادي بوردو.

بوجود زين الدين زيدان، بيسنتي ليزارازو، وكريستوف دوجاري، فإن موسلين استطاع أن يقود بوردو إلى الوصول إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

تولى أيضًا موسلين تدريب أندية لانس الفرنسي (1996-1997) لومان الفرنسي (1997-1998) الوداد البيضاوي المغربي (1998 - 1999) النجم الأحمر بلجراد (1999 - 2001) ليفسكي صوفيا البلغاري (2002 - 2003) النجم الأحمر بلجراد مجددا (2003 - 2004) ميتالورغ دونيتسك الأوكراني (2004 - 2005) لوكيرين البلجيكي (2005) لوكوموتيف موسكو الروسي (2005 - 2006) لوكيرين مجددا (2006 - 2007) خيمكي الروسي (2007 - 2008).

استطاع موسلين أن يقود نادي النجم الأحمر بلجراد للتتويج ببطولة دوري الدرجة الأولى 3 مرات مواسم 1999/2000، 2000/2001، و2003/2004 وبطولة كأس يوغوسلافيا مرتان موسمي 1999/2000 و2003/2004.

مع نادي ليفسكي صوفيا حقق بطولة كأس بلغاريا موسم 2002/2003.

حاليًا يتولى موسلين تدريب نادي دينامو مينسك البيلاروسي منذ موسمين.

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