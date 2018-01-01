بالفيديو| اتهامات لـ"كلبش 2" بسرقة موسيقى مسلسل Game of Thrones

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش 2" نجاحًا كبيرًا على مستوى نسبة المشاهدات عبر موقع "يوتيوب"، حيث تخطت نسبة المشاهد أكثر من مليون مستخدم، حتى الآن.

النجاح الكبير للحلقة، راهن عليه بطل المسلسل أمير كرارة، قبل عرضها، أمس الخميس أول أيام شهر رمضان، حيث قال في تصريحات تلفزيونية قبل العرض، قائلًا: "الحلقة الأولى هتقعد مصر كلها تتفرج عليها".

وعلى الرغم من ذلك، وجه عدد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات إلى صناع مسلسل "كلبش 2" بسرقة جزء من الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "Game Of Thrones".

الموسيقى المقصودة ظهرت في اللقطة الخاصة التي قام فيها أحد الإرهابيين بضرب طائرة هليوكبوتر تابعة للشرطة، بواسطة مدفع "آر بي جيه"، ليبدأ الجندي بداخلها في نطق الشهادة، وهي في الدقيقة 30 من الحلقة.

وبينما تأثر الكثيرون بهذا المشهد، إلا أن غيرهم لاحظوا كون هذه الموسيقى منقولة بمنتهى الدقة من المسلسل الشهير Game of Thrones، وتحديدًا من الحلقة العاشرة من الموسم السادس.