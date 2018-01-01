آخر الأخبار

تحذير من من انتشار وباء ليس له دواء

تحذير من من انتشار وباء ليس له دواء

"حوار صريح جدا".. آخر نجاح لمنى الحسيني في رمضان التسعينيات

"حوار صريح جدا".. آخر نجاح لمنى الحسيني في رمضان التسعينيات

بسبب النص والخلافات.. اضحك مع فناني الزمن الجميل على خشبة المسرح

بسبب النص والخلافات.. اضحك مع فناني الزمن الجميل على خشبة المسرح

بينهم مدرب ريال مدريد وعملاق ألماني.. 4 مرشحين لقيادة الأهلي فنيا

بينهم مدرب ريال مدريد وعملاق ألماني.. 4 مرشحين لقيادة الأهلي فنيا

بالفيديو| اتهامات لـ"كلبش 2" بسرقة موسيقى مسلسل Game of Thrones

اليوم PM 05:27
أمير كرارة - كلبش 2

أمير كرارة - كلبش 2

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش 2" نجاحًا كبيرًا على مستوى نسبة المشاهدات عبر موقع "يوتيوب"، حيث تخطت نسبة المشاهد أكثر من مليون مستخدم، حتى الآن.

النجاح الكبير للحلقة، راهن عليه بطل المسلسل أمير كرارة، قبل عرضها، أمس الخميس أول أيام شهر رمضان، حيث قال في تصريحات تلفزيونية قبل العرض، قائلًا: "الحلقة الأولى هتقعد مصر كلها تتفرج عليها".

وعلى الرغم من ذلك، وجه عدد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات إلى صناع مسلسل "كلبش 2" بسرقة جزء من الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "Game Of Thrones".

الموسيقى المقصودة ظهرت في اللقطة الخاصة التي قام فيها أحد الإرهابيين بضرب طائرة هليوكبوتر تابعة للشرطة، بواسطة مدفع "آر بي جيه"، ليبدأ الجندي بداخلها في نطق الشهادة، وهي في الدقيقة 30 من الحلقة.

وبينما تأثر الكثيرون بهذا المشهد، إلا أن غيرهم لاحظوا كون هذه الموسيقى منقولة بمنتهى الدقة من المسلسل الشهير Game of Thrones، وتحديدًا من الحلقة العاشرة من الموسم السادس.

أخبار متعلقة

أمير كرارة في رمضان.. بين تحدي "كلبش 2" وضيف شرف في "ربع رومي"

أمير كرارة في رمضان.. بين تحدي "كلبش 2" وضيف شرف في "ربع رومي"

أمير كرارة يهنئ محمد عز على "نسر الصعيد": "ربنا يفتحها في وشك"

أمير كرارة يهنئ محمد عز على "نسر الصعيد": "ربنا يفتحها في وشك"

إنجي خطاب: فخورة بالعمل مع أمير كرارة في "كلبش 2"

إنجي خطاب: فخورة بالعمل مع أمير كرارة في "كلبش 2"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عمرو دياب.. الحاضر الغائب في مسلسل دينا الشربيني "مليكة"

عمرو دياب.. الحاضر الغائب في مسلسل دينا الشربيني "مليكة"

عرضت قناة "النهار"، مساء أمس الأربعاء، الحلقة الأولى من بعض المسلسلات الخاصة بها في رمضان 2018، وكان من بينها مسلسل "مليكة"....
أكل «عيار 24»: كُل اللى يعجبك.. والبس اللى يعجب الناس

أكل «عيار 24»: كُل اللى يعجبك.. والبس اللى يعجب الناس

تطورت العلاقة بين الإنسان والذهب، فلم يعد مجرد معدن نفيس يقتنيه الأثرياء، أو وسيلة للادخار، وإنما وصلت رفاهية البعض إلى مستوى أكله،
أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

تختلف ساعات الصيام باختلاف المكان الذي تقع فيه الدولة وخط الطول ودائرة العرض التي تقع بها.
قبطى يترك النجارة لتصنيع الفوانيس: فرحتنا برمضان واحدة

قبطى يترك النجارة لتصنيع الفوانيس: فرحتنا برمضان واحدة

قبل نحو 6 أشهر من الآن يستعد لصناعة كمية كبيرة من الفوانيس الخشبية التى يصنعها داخل ورشته فى مدينة قوص بجنوب قنا،
فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات