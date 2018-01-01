آخر الأخبار

حدث بالفعل.. طفل يصعد للسماء ويختفي بشكل مرعب

حدث بالفعل.. طفل يصعد للسماء ويختفي بشكل مرعب

مؤسس فيسبوك أمام "محادثات صعبة" في أوروبا بعد فضيحة تسريب البيانات

مؤسس فيسبوك أمام "محادثات صعبة" في أوروبا بعد فضيحة تسريب البيانات

تجنب الإفراط في شرب المياه بعد السحور.. قد يؤدي إلى الوفاة

تجنب الإفراط في شرب المياه بعد السحور.. قد يؤدي إلى الوفاة

حلاقون يساهمون في علاج ضغط الدم والتوعية بالمخاطر الصحية

حلاقون يساهمون في علاج ضغط الدم والتوعية بالمخاطر الصحية

"الطعمة" و"الشعبنة" عادات حجازية في رمضان

اليوم PM 01:22
"الطعمة" و"الشعبنة" عادات حجازية في رمضان

"الطعمة" و"الشعبنة" عادات حجازية في رمضان

كتب: وكالات

لرمضان عند أهل الحجاز طعما خاصا ومميزا بخاصةً في مدينة جدة التي عُرفت منذ القدم، فهي تحتفظ بجمال التراث التاريخي ولا تزال عادات أهل الحجاز عامرة بها.

- "الشعبنة":

عبارة عن تقليد اجتماعي يتمثل في احتفال يقيمه الرجال والنساء كل على حدة لتوديع الفطر واستقبال الصيام والقيام، في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، من خلال إقامة الولائم والاجتماع في بيوت أفراد العائلة أو الاستراحات، تيمناً بالمقولة الحجازية "بعد الرجبية والشعبنة، خير يجيبوا ربنا".

- "الطُعمّة" والسفرة الحجازية:

كانت "الطُعمة" عادة رئيسية يحرص عليها الأهالي في شهر رمضان، وتُعرف بأنها اقتطاع جزء من الطبق وإرساله للجيران قبيل المغرب.

أما السفرة الحجازية فتتنوع بأصناف لا تُعد إلاّ في شهر الغفران ومن أهمها شربة الحب، السمبوسك، الفول والمعجنات بأنواعها، بحسب "روتانا".

- "التلبيبة" أو التصبيرة:

وهي وجبة اعتاد أهالي الحجاز على تناولها بين فترتي الإفطار والسحور كنوع من التصبيرة، وهي عبارة عن أطباق خفيفة من (الجبن، الزيتون، الشريك) والتي يلتف حولها الكبير والصغير بعد عودتهم من صلاة التراويح في إجراء رمضاني مستمر طوال الشهر، ومن الممكن الذهاب إلى البسطات الرمضانية التي تنتشر في الأحياء والشوارع لبيع الكبدة والبليلة والتي يقوم بالبيع فيها أبناء المنطقة نفسها، من بعد صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.

المسحراتي

الذي كان يطوف ليلاً بالبيوت ليوقظ الناس لتناول وجبة السحور قبيل أذان الفجر، وينحصر عمله في شهر رمضان فقط، وقد كان يحمل طبلته المعروفة باسم "البازة" وفي اليد الأخرى سير من الجلد أو عصا يطبل بها ويردد بعضا من الجمل التراثية مثل "قم يانايم وحد الدايم"، "السحور ياعباد الله"، إلاّ أن هذه العادة الحجازية اندثرت ولم تعد كسابق عهدها.

أخبار متعلقة

"مرحب شهر الصوم".. 5 أفكار "برة الجيب" للتطوع في رمضان

"مرحب شهر الصوم".. 5 أفكار "برة الجيب" للتطوع في رمضان

كم حصلت تغريدة الملك سلمان عن شهر رمضان من تعليقات وإعجابات؟

كم حصلت تغريدة الملك سلمان عن شهر رمضان من تعليقات وإعجابات؟

السيسي: أصدرت توجيهاتي بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان المبارك

السيسي: أصدرت توجيهاتي بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان المبارك

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عمرو دياب.. الحاضر الغائب في مسلسل دينا الشربيني "مليكة"

عمرو دياب.. الحاضر الغائب في مسلسل دينا الشربيني "مليكة"

عرضت قناة "النهار"، مساء أمس الأربعاء، الحلقة الأولى من بعض المسلسلات الخاصة بها في رمضان 2018، وكان من بينها مسلسل "مليكة"....
أكل «عيار 24»: كُل اللى يعجبك.. والبس اللى يعجب الناس

أكل «عيار 24»: كُل اللى يعجبك.. والبس اللى يعجب الناس

تطورت العلاقة بين الإنسان والذهب، فلم يعد مجرد معدن نفيس يقتنيه الأثرياء، أو وسيلة للادخار، وإنما وصلت رفاهية البعض إلى مستوى أكله،
أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

تختلف ساعات الصيام باختلاف المكان الذي تقع فيه الدولة وخط الطول ودائرة العرض التي تقع بها.
قبطى يترك النجارة لتصنيع الفوانيس: فرحتنا برمضان واحدة

قبطى يترك النجارة لتصنيع الفوانيس: فرحتنا برمضان واحدة

قبل نحو 6 أشهر من الآن يستعد لصناعة كمية كبيرة من الفوانيس الخشبية التى يصنعها داخل ورشته فى مدينة قوص بجنوب قنا،
فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات