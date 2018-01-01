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مفاجأة.. زيت "الحشيش" يخفف من نوبات الصرع

منذ 43 دقيقة
زيت "الحشيش" يخفف من نوبات الصرع

زيت "الحشيش" يخفف من نوبات الصرع

كتب: أ ش أ

كشفت تجربة سريرية جديدة أن استخدام الزيوت المستخلصة من نبات القنب الذي يصنع منه مخدر الحشيش يساعد في تخفيف حدة نوبات الصرع بين مرضاه.

وقال الدكتور "أورين ديفنسكى"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "واشنطن" ومدير مركز الصرع:"إن المرضى الذين يأخذون 10 ملليجرامات من زيت مستخلص من نبات القنب يوميا، شهدوا انخفاضا كبيرا فى حدة نوبات الصرع".

وتعد هذه هي التجربة السريرية الثالثة التي تثبت أن الزيوت المستخلصة من نبات القنب مفيدة فى علاج شكلين نادرين من الصرع، وهما متلازمة "لينوكس" ومتلازمة "دريفت".

وقد نصحت لجنة استشارية تابعة "لإدارة الغذاء والدواء" الأمريكية بالإجماع في أبريل الماضي بضرورة استخدام هذه النوعية من الزيوت في الولايات المتحدة.

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