مليون دولار مكافأة للكشف عن جريمة قتل حدثت قبل 44 عاما

رصدت السلطات الأسترالية مبلغ مليون دولار أسترالي "الدولار الأمريكي يوازي 1.32 دولارا أستراليا" على الطاولة في محاولة جديدة لفك غموض حادث مقتل معلمة شابة تعرضت للاغتصاب والخنق في منزلها قبل 44 عاما.

وهذه هي ثاني مرة في تاريخ ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية التي يتم فيها تقديم هذه المكافأة نظير حل لغز جريمة.

وقالت الشرطة، وفقا لصحيفة "سيدني مورنينج هيراليد" الأسترالية، إنه تم تقييد ماريا سميث والتعدي عليها جنسيا ثم خنقها في غرفة النوم بشقتها في شرق مدينة سيدني.

وعثر زوج ماريا التي كانت وقت الحادث متزوجة حديثا، عليها في غرفة النوم في الوحدة السكنية في راندويك في 22 أبريل عام 1974.

وقالت الشرطة إن ماريا البالغة من العمر 20 عاما آنذاك قتلت بطريقة وحشية وإن هذه المكافأة الضخمة، والتي سيتم دفعها للحصول على معلومات تؤدي إلى الإدانة، تأتي في إطار إعادة النظر من جانب شرطة نيو ساوث ويلز في مئات الحالات من القتل بدم بارد خلال العقود الأربعة الماضية في ظل نظام جديد من المراجعة، وكانت الحادثة الأولى التي رصد فيها مثل هذا المبلغ ولا تزال قائمة هي حادثة اختفاء الطفل وليام تيريل.