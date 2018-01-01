آخر الأخبار

بالفيديو| طائر البطريق يغطس 32 دقيقة فى أعماق البحار بدون تنفس

بالفيديو| طائر البطريق يغطس 32 دقيقة فى أعماق البحار بدون تنفس

مفاجأة.. زيت "الحشيش" يخفف من نوبات الصرع

مفاجأة.. زيت "الحشيش" يخفف من نوبات الصرع

مليون دولار مكافأة للكشف عن جريمة قتل حدثت قبل 44 عاما

مليون دولار مكافأة للكشف عن جريمة قتل حدثت قبل 44 عاما

مخبز سويسري لا يقبل الدفع سوى بالـ"بيتكوين"

مخبز سويسري لا يقبل الدفع سوى بالـ"بيتكوين"

مليون دولار مكافأة للكشف عن جريمة قتل حدثت قبل 44 عاما

منذ 54 دقيقة
مليون دولار مكافأة للكشف عن جريمة قتل حدثت قبل 44 عاما

مليون دولار مكافأة للكشف عن جريمة قتل حدثت قبل 44 عاما

كتب: أ ش أ

رصدت السلطات الأسترالية مبلغ مليون دولار أسترالي "الدولار الأمريكي يوازي 1.32 دولارا أستراليا" على الطاولة في محاولة جديدة لفك غموض حادث مقتل معلمة شابة تعرضت للاغتصاب والخنق في منزلها قبل 44 عاما.

وهذه هي ثاني مرة في تاريخ ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية التي يتم فيها تقديم هذه المكافأة نظير حل لغز جريمة.

وقالت الشرطة، وفقا لصحيفة "سيدني مورنينج هيراليد" الأسترالية، إنه تم تقييد ماريا سميث والتعدي عليها جنسيا ثم خنقها في غرفة النوم بشقتها في شرق مدينة سيدني.

وعثر زوج ماريا التي كانت وقت الحادث متزوجة حديثا، عليها في غرفة النوم في الوحدة السكنية في راندويك في 22 أبريل عام 1974.

وقالت الشرطة إن ماريا البالغة من العمر 20 عاما آنذاك قتلت بطريقة وحشية وإن هذه المكافأة الضخمة، والتي سيتم دفعها للحصول على معلومات تؤدي إلى الإدانة، تأتي في إطار إعادة النظر من جانب شرطة نيو ساوث ويلز في مئات الحالات من القتل بدم بارد خلال العقود الأربعة الماضية في ظل نظام جديد من المراجعة، وكانت الحادثة الأولى التي رصد فيها مثل هذا المبلغ ولا تزال قائمة هي حادثة اختفاء الطفل وليام تيريل.

أخبار متعلقة

بالصور| متسولة تثير الجدل بعد وفاتها.. "ثروتها أكثر من مليون دولار"

بالصور| متسولة تثير الجدل بعد وفاتها.. "ثروتها أكثر من مليون دولار"

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

"لايف فيس بوك" يكشف جريمة قتل

"لايف فيس بوك" يكشف جريمة قتل

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عمرو دياب.. الحاضر الغائب في مسلسل دينا الشربيني "مليكة"

عمرو دياب.. الحاضر الغائب في مسلسل دينا الشربيني "مليكة"

عرضت قناة "النهار"، مساء أمس الأربعاء، الحلقة الأولى من بعض المسلسلات الخاصة بها في رمضان 2018، وكان من بينها مسلسل "مليكة"....
أكل «عيار 24»: كُل اللى يعجبك.. والبس اللى يعجب الناس

أكل «عيار 24»: كُل اللى يعجبك.. والبس اللى يعجب الناس

تطورت العلاقة بين الإنسان والذهب، فلم يعد مجرد معدن نفيس يقتنيه الأثرياء، أو وسيلة للادخار، وإنما وصلت رفاهية البعض إلى مستوى أكله،
أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

تختلف ساعات الصيام باختلاف المكان الذي تقع فيه الدولة وخط الطول ودائرة العرض التي تقع بها.
قبطى يترك النجارة لتصنيع الفوانيس: فرحتنا برمضان واحدة

قبطى يترك النجارة لتصنيع الفوانيس: فرحتنا برمضان واحدة

قبل نحو 6 أشهر من الآن يستعد لصناعة كمية كبيرة من الفوانيس الخشبية التى يصنعها داخل ورشته فى مدينة قوص بجنوب قنا،
فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات