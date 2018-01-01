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مخبز سويسري لا يقبل الدفع سوى بالـ"بيتكوين"

مخبز سويسري لا يقبل الدفع سوى بالـ"بيتكوين"

مخبز سويسري لا يقبل الدفع سوى بالـ"بيتكوين"

منذ 57 دقيقة
مخبز سويسري لا يقبل الدفع سوى بالبيتكوين

مخبز سويسري لا يقبل الدفع سوى بالبيتكوين

كتب: أ ش أ

قد يكون لدى سويسرا بعض الأوراق النقدية الأكثر جمالا في العالم، لكن مخبزا جديدا في زيوريخ لا يرغب في الحصول على أي منها، فهو ببساطة لا يقبل سوى خيارات الدفع الإلكترونية التي تتراوح من "البيتكوين" إلى "أبل باي" ولا يقبل الدفع نقدا بالعملات النقدية التقليدية.

وقال مدير المخبز إن الخروج بدون أموال سائلة يبدو منطقيا من وجهة نظر النظافة، كما يعني أيضا عمل أقل للموظفين لأنهم ليسوا مضطرين إلى حساب الإيرادات وحملها إلى مكتب البريد في نهاية اليوم.

وأكد صاحب المخبز، وفقا لموقع "ذا لوكال" الإخباري، أن الظروف مناسبة لتلك الخطوة فمتجره بجوار الجامعة وهناك الكثير من الطلبة والشباب الأذكياء للغاية في التعامل مع التكنولوجيا، والمدفوعات غير النقدية هي طريق المستقبل.

يذكر أن البيتكوين هي عملة الكترونية ونظام دفع عالمي يتم تداولها بشكل كامل عبر الانترنت فقط.

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