هذا ما يحدث لأجسادنا بعد الموت

عقب الموت يفقد الإنسان كل المشاعر، سواء المعنوية أو الجسدية، ويكون مصيره التحلل، وهو الشيء الطبيعي الذي يحدث، لكن هناك بعض الأشياء الغريبة التي ربما تحدث لجسد الإنسان بعد الموت، وفيما يلي بعض هذه الأشياء، حسب موقع "grunge":

- ربما يرفض القلب الموت:

بعض الأشخاص تظل قلوبهم تضخ الدماء لعدة ساعات بعد توقف التنفس، ولكن بالرغم من أن مثل هذه الحوادث غير شائعة، قام طبيب أعصاب في جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية، يدعى آلان شيومون، بجمع 175 مثالا منفصلا من الجثث التي ظلت قلوبها تعمل لأكثر من أسبوع بعد وفاة الشخص، وأفادت التقارير أن أحدهم عمل لمدة 20 عاما.

- ربما يتحول جسدك إلى صابون:

تتفاعل الدهون الجسدية أحيانا مع البكتيريا اللاهوائية في بيئة رطبة قلوية (مثل تسرب الماء إلى المقابر) أثناء عملية تسمى الصبغة، والنتيجة هي مادة تشبه الصابون أو الشمع تسمى "أديبوسير"، وتراكم هذه المادة يغلف الجسم ويجعل بقايا الجسم تبقى سليمة نسبيا.

يمكن من الناحية النظرية أن يصبح جسدك بعد الوفاة منتج تنظيف أو شمع، وفي الواقع، حدث ذلك عمليا في أواخر القرن 18 في فرنسا، عندما تحولت الأجسام المتداخلة بشكل غير صحيح إلى أكوام دهنية، مما دفع الملك لويس السادس عشر إلى إغلاق مقابر البلاد في عام 1775، وسرعان ما بدأ الفرنسيون في تخزين الجثث في سراديب، وحولوا الدهون المتبقية في الأجسام إلى صابون وشموع.

- يحتمل أن ترتفع درجة حرارة جسدك بشكل مخيف:

من دون الغذاء والأكسجين تنخفض درجة حرارة جسم، وهذا يفسر لما تنخفض درجة حرارة الجسد بعد الموت، ولكن هناك العديد من الحالات المروعة على مر التاريخ، بدلا من انخفاض الحرارة، يصبح جسم الشخص المتوفى أكثر دفئا بشكل ملحوظ، وتسمى هذه الظاهرة "هيبرثرميا"، ولا يوجد لها تفسير حتى الأن.

- ربما تتحول لـ "فريون" ثلاجة أو بنزين:

بعد الموت تخرج مجموعة من الجزيئات المفيدة من الجسم، وتملأ الخلايا الفارغة بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وتدمر حامضية ثاني أكسيد الكربون الخلايا، وتخرج إنزيمات من الجسم، وتبدأ هذه الإنزيمات في تذويب الجثة، وتنتج سائل غني بالمغذيات.

بعد ذلك ينبعث مزيج من أكثر من 400 مادة كيميائية، بما فيهم الفريون والبنزين ورابع كلوريد الكربون، والتي كانت يستخدم في طفايات الحريق والتنظيف الجاف.

- ربما تظل بعض أعضائك تشعر بالحياة:

تقول بعض الأبحاث والتجارب الخاصة بالتبرع بالأعضاء بعد الموت، إنه لا يجب أخذ أجهزة مثل الرئتين والكبد والقلب، إل إذا توقف قلب المريض تماما، لأنه يبدو أنه يظل بعض الأجزاء الدماغية حية وربما تشعر بالألم.