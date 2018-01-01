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حيلة جديدة لاسترجاع رسائل "واتس آب" المحذوفة

اليوم AM 02:23
حيلة جديدة لاسترجاع رسائل "واتسآب" المحذوفة

حيلة جديدة لاسترجاع رسائل "واتسآب" المحذوفة

كتب: وكالات

طرح تطبيق "واتس آب" في شهر أكتوبر الماضي، تحديثا جديدا، يتيح للمستخدمين حذف الرسائل المرسلة خلال فترة محددة.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة الجديدة لاقت إعجاب كثيرين حول العالم، لكنها واجهت بعض الانتقادات أيضا، بالنسبة لمستخدمي التطبيق، بحسب موقع "سبوتنيك".

واستحدث مطوري التطبيقات الإلكترونية، تطبيقا جديدا يمكِّن المستخدمين من استرداد وقراءة الرسائل المحذوفة، بما في ذلك الصور والتسجيلات الصوتية.

واطلق على التطبيق اسم "WhatsRemoved" وعلى الرغم من أنه سهل الاستخدام، إلى أن جدلا أثاره في ما يتعلق بالخصوصية، لأنه قد ينتهك خصوصية وخيارات المرسل.

ويطلب التطبيق من المستخدمين، الحصول على إذن لقراءة وحفظ الإخطارات على الهاتف، وسجل الرسائل الذي يتلقاها، ثم يخطر المستخدم عندما يجري حذف أي رسالة.

ويتوفر التطبيق حاليا على موقع التطبيقات"جوجل بلاي".

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