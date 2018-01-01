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بالفيديو| طفلة أمريكية تتفوق على مدربي "نينجا" في أداء الحركات

اليوم AM 02:22
طفلة في العاشرة من عمرها تستعرض مهارات نينجا لا تصدق

طفلة في العاشرة من عمرها تستعرض مهارات نينجا لا تصدق

كتب: وكالات

أظهر مقطع فيديو مصور لطفلة أمريكية، تبلغ من العمر 10 سنوات، مهارة فائقة في تنفي حركات الـ"نينجا"، وتغلبت على مدربها، رغم أنها بدأت التدريب على هذه الرياضة، منذ نحو عام ونصف فقط.

وأظهر الفيديو تايلور جو جرين، الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، وهي تؤدي حركات مدهشة على القضبان والحبال والتوازن على الكرات المطاطية، لتتحول إلى نجمة على الإنترنت، بعد أن شاهد الفيديو أكثر من 48 مليون شخص، وفقًا لـ"موقع 24".

واستطاعت تايلور تجاوز عقبات، من قبيل جدار مشوه، وهو منحدر عمودي بارتفاع 14 قدما، بفضل التدريبات الأسبوعية مع المدرب أوستن غراي.

كما نجحت تايلور في أن تتفوق على مدرب آخر في صالة ألعاب "نينجا" محلية، بولاية كولورادو الأمريكية، وذلك بعد أن تحداها لتجاوز مجموعة من العقبات.

وتنوي تايلور أن تصبح بطلة وطنية في اللعبة، لكنها تحتاج إلى الانتظار 9 سنوات أخرى، لتبلغ سن 19 عاما، لتتمكن من المشاركة في مسابقة "أمريكان نينجا وورير" للبالغين، وحتى ذلك الوقت، ستستمر بالتدريب، ويمكنها المشاركة في النسخة الخاصة بالأطفال بين 9 و14 عاماً من المسابقة.

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