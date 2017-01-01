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"كلبش" و"ربع رومي"| مسلسلان أثارا غضب المحامين.. وبيومي: المفروض أتعدم

اليوم AM 02:22
"كلبش، وربع رومي".. مسلسلات أثارت غضب المحامين

"كلبش، وربع رومي".. مسلسلات أثارت غضب المحامين

كتب: رامي الجزيري

أعربت نقابة المحامين عن غضبها واستياءها من الطريقة التي تتناول بها المسلسلات المصرية، عمل المحامين، بأسلوب مُهين أو تظهرهم بشكل فاسد أو ساخر في مناسبتين، المرة الأولى في رمضان 2017، بسبب مسلسل "كلبش" بطولة النجم أمير كرارة، والثانية بسبب "ربع رومي" بطولة الفنان بيومي فؤاد، خلال رمضان الحالي.

خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، صرَّح، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، أن مسلسل "ربع رومي" لم يُغضب المحامين فقط، ولكن "العدالة" و"كل أم مصرية قامت بتربية أي محامي".

وأضاف أن الأعمال الفنية عليها الرفع من قيمة المجتمع، وليس إهانته، لافتًا إلى أن مسلسل "ربع رومي" تحدث على روب المحماه بإهانة شديدة، وهذا أمر لا يليق.

ومن جانبه، قال الفنان بيومي فؤاد، خلال مداخلة هاتفية بذات البرنامج، إن المسلسل لم يُهِن المحاماة في مشهد السخرية بـ"روب"، معقبًا: "إحنا ماضيين عقد مع المُشاهد إننا بنهزر، وده مش مسلسل دراما، ده كوميدي صِرف".

وأكمل "فؤاد" أن الفنان عادل الإمام، جسد شخصية محامي فاسد يدعى حسن سبانخ، ولم تحدث مثل تلك الضجة، معقبًا: "ده مسلسل هزار، وأنا تناولت دور الضابط بصورة كوميدية، ولم تغضب وزارة الداخلية، ده المفروض الداخلية تعدمني بقى".

وأضاف: "مفيش مُشاهد عاقل يشوف المسلسل ده، ويقول إنه بيهين المحامين".

في العام الماضي، تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لوقف عرض مسلسل "كلبش"، واستدعاء الفنان أمير كرارة بطل العمل، وذلك بسبب أن أحداث الحلقة الثالثة من العمل شهدت إساءة إلى مهنة المحاماة والمحامين في مصر.

واستند المحامي، في الدعوى، إلى عبارة قالها أمير، في مشهد، وهي "محامي بـ3 ساغ يطلَّعُه براءة"، واعتبرها "إهانة" لجميع المحامين وللمهنة التي تعد من أشرف المهن، وطالب بوقف عرض المسلسل واستدعاء "كرارة" بشأنها.

ومن جانبه، أكد وائل علي، منتج مسلسل كلبش، أن أحداث العمل لم تتعمد إهانة المحامين أو أي فئة من المجتمع، موضحا أنع يُعتبر من نوعية الدراما النظيفة الخالية من المشاهد والألفاظ الخادشة للحياء.

وأوضح أن كل مهنة بها الغالي والرخيص، وأن هناك أطباءً قيمة الكشف الخاصة بهم 10 جنيهات، وآخرين بالآلاف.

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