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مقتل سائق في انفجار سيارة كهربائية بألمانيا

منذ 24 دقيقة
انفجار بطارية سيارة كهربائية من نوع "تسلا" يؤدي إلى مقتل سائقها

انفجار بطارية سيارة كهربائية من نوع "تسلا" يؤدي إلى مقتل سائقها

كتب: وكالات

فارق سائق ألماني الحياة بعد احتراق سيارته من طراز "تسلا" الكهربائية، بسبب انفجار بطاريتها، إثر تعرضها لحادث اصطدام.

واصطدم السائق البالغ من العمر 48 عامًا بحاجز على الطريق، عندما كان يقود سيارته جنوبي سويسرا، ما أدى إلى انقلابها واندلاع النيران فيها. ومن غير الواضح إذا كانت السيارة على وضيعة السائق الآلي قبل الحادث، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وقال قسم الإطفاء في "تيسينو"، عبر حسابه على "فيس بوك": "ربما يكون الضغط الشديد على بطارية الليثيوم سببًا لظاهرة يطلق عليها الهروب الحراري، أي زيادة سريعة في الحرارة لا يمكن وقفها".

كما صرح خبير السلامة من الحرائق "جيدو زاكاريلي": "في ظروف استثنائية للغاية، تتعرض البطاريات لزيادة سريعة في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ردود فعل تؤدي إلى انفجارها".

ولم تستلم "تسلا" أية بيانات عن السيارة، ولا تزال غير قادرة بعد على تحديد سبب احتراقها، في حين رفض متحدث باسم الشرطة التعليق، مكتفياً بالقول إن التحقيقات لا تزال جارية في ملابسات الحادثة.

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